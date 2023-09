“Për pak më la pa biletë” Paloka i kthehet Ramës për ndeshjen: Mos hajde se je ters

Deputeti i Partisë demokratike, Edi Paloka ka treguar një situatë të pakëndshme që i ka ndodhur teksa po përpiqej të gjente biletë për ndeshjen Shqipëri-Poloni.

Ai është shprehur i revoltuar me 'tipat e qeverisë' që nuk kanë parë kurrë një ndeshje futbolli dhe shkojnë në stadium për tu dukur e sipas tij i pari ndër to është Rama.

Paloka ka treguar situata të sjelljes Ramës lidhur me Kombëtaren dhe ka kërkuar që ai të rrije larg saj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Të rrinin larg e mos fusnin hundët po t’ju linin shqiptarëve të vetmen gjë që ju ka mbetur, që i bën krenarë dhe i bashkon, Kombëtaren tonë! Rama rri larg, se je tersi i gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm në futboll!”, shkruan ai në rrjetet sociale.

Postimi i plotë:

Si per pak me la “Rama” pa bilete !

Kam shkuar ne stadium qe femije dhe qe atehere kam ndjekur pothuajse cdo ndeshje te kombetares ne stadium , pervec rasteve kur ka qene e pamundur per arsye madhore.

Kete here per pak mbeta pa bilete . U interesova dy jave me pare po disa miq qe kam ne FSHF me thane qe jane shitur te gjitha biletat dhe jane prenotuar nderkohe dhe gjithe biletat ne tribune ndersa kerkesat vazhdojne te jene te shumta aq sa Federata po mendonte se si te improvizonte disa vende shtese.

Si tifoz edhe u gezova po kur u interesova me tej se kush i kishte prenotuar…!

Sigurisht te gjithe kane te drejte te marrin bileta e te shkojne ne stadium , po keta tipat e qeverise qe nuk kane pare kurre nje ndeshje futbolli dhe vijne ne stadium per tu dukur, vetem kur degjojne qe Kombetarja eshte prane kualifikimit, qe pastaj te bejne ndonje status ne fb…keta jane thjeshte te shpifur, duke filluar nga i pari i tyre ,Rama.

E mbani mend se cfare karagjozi u be kur Kombetarja u kualifikua per Evropianin e Frances. Arriti deri te deklaroje publikisht se edhe bluzen e Kombetares e kishte “stiluar” ai ( qe eshte nje genjeshter e trashe prej deliranti). Edhe pak e do mund te thoshte qe dhe golat dhe kualifikimi ishin merite e tij. De Biazin e shpallte nderkohe kudo si mikun e tij te ngushte.

Kur trajner i Kombetares erdhi Edi Reja, i bindur qe do fitonte pike, shpalli se ishte ai qe e kishte propozuar “mikun e tij”. Po Kombetarja nuk pati rezultatet qe deshironim dhe Rama “harroi” edhe ta pershendeste kur u largua “mikun” qe e kishte propozuar vete!

Nuk po kujtoje nderkohe me detaje historine se si per pak e la Kombetaren jashte kompeticioneve nderkombetare vetem se bashke me velinen e bashkise Tirane kerkonin te merrnin dhe institucionin e fundit qe nuk kishin marre ende, Federaten Shqiptare te Futbollit.

Prandaj keta do benin mire te pakten te rrinin larg e mos fusnin hundet po t’ju linin shqiptareve te vetmen gje qe ju ka mbetur , qe i ben krenare dhe i bashkon, Kombetaren tone!

Rama rri larg , se je tersi i gjithe shqiptareve dhe jo vetem ne futboll!