Peleshi tregon sa ushtarë në vend janë të stërvitur për frontin e luftës

Rreth 1 mijë ushtarë profesionistë janë të trajnuar dhe të stërvitur me standardin e NATO-s për t’u future në frontin e luftës në çdo moment.

Këtë e bëri të ditur Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi për “Opinion”. Gjatë fjalës së tij, Peleshi tha se ushtarët e stërvitur nga NATO janë të pajisur me të gjithë armatimi modern të kohës si dhe janë të certifikuar me gradën më të lartë.

Blendi Fevziu: Sot në çfarë jemi të specializuar ne?

Niko Peleshi: Duke qenë se jemi një vend anëtar i NATO-n, ne detyrën primare, pra pistën primare të strategjisë tonë të mbrojtjes e kemi të rakorduar me NATO-n, ne e konsiderojmë veten pjesë e një mbrojtje kolektive të madhe dhe marrim detyrën nga ato.

Para pak javësh, u certifikua nga NATO grup bataljoni i kalosërisë, pikërisht ky është kapaciteti në të cilin ne kontribuojmë në NATO. Një grup bataljoni, disa qindra më shumë se 1 mijë janë të trajnuar dhe të stërvitur me standardin e NATO-s

Ata janë gati për luftim, të futen në front në çdolloj operacioni si bataljon këmbësorie të pajisur me të gjithë armatimin modern të kohës, të certifikuar me gradën më të lartë, me notën më të lartë deri tani, ushtarë profesionistë. Deri në 27 vjeç mund të rekrutohesh si ushtar profesionist.

Shqipëria do të marrë vitin e ardhshëm 2 helikopterë ushtarakë Black Hawk. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi gjatë një interviste në emisionin Opinion në Tv Klan.

Ministri Peleshi tha se vitin tjetër vijnë 2 modelet e para, ndërsa Shqipëria ka porositur edhe 2 të tjerë. Ndërsa në një periudhë afatmesme forca ajrore shqiptare synon të ketë 6 helikopterë Black Hawk.