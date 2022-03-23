Jemin Gjana: Të votojmë në Kryesi nëse do lëmë në fuqi vendimin e 9 shtatorit? Ja si përgjigjet Alibeaj
Anëtari i Kryesisë së PD, Jemin Gjana ka propozuar që t’u kthehet vendimeve te meparshme te 9 shtatorit, 18 nentorit, 8 janarit.
Në mbledhjen e Kryesisë të nisur prej rreth 1 ore, Gjana tha se në një moment të dytë të mendohet për negociata.
Ndërkohë Alibeaj ka mohuar skenarë të tjerë që rrëzojnë ato vendime.
Debati:
Jemin Gjana: Qëndrimi im përfundimtar ne kete mbledhje eshte ky: t’u kthehemi qëndrimeve te mëparshme te 9 shtatorit, 18 nentorit, 8 janarit. T’i mbajmë ose t’i rrezojmë. Pastaj te shohim a shkohet ne negociata. Nese gjithmonë, gjene e vendosim ne këtu dhe nuk ka skenarë te tjerë.
Enkelejd Alibeaj: Jo. Nuk ka asnjë lloj skenari. Me aq informacion sa ka.