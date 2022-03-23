LEXO PA REKLAMA!

Jemin Gjana: Të votojmë në Kryesi nëse do lëmë në fuqi vendimin e 9 shtatorit? Ja si përgjigjet Alibeaj

Lajmifundit / 23 Mars 2022, 20:11
Politikë

Jemin Gjana: Të votojmë në Kryesi nëse do lëmë

Anëtari i Kryesisë së PD, Jemin Gjana ka propozuar që t’u kthehet vendimeve te meparshme te 9 shtatorit, 18 nentorit, 8 janarit.

Në mbledhjen e  Kryesisë të nisur prej rreth 1 ore, Gjana tha se në një moment të dytë të mendohet për negociata.

Ndërkohë Alibeaj ka mohuar skenarë të tjerë që rrëzojnë ato vendime.

Debati:

Jemin Gjana: Qëndrimi im përfundimtar ne kete mbledhje eshte ky: t’u kthehemi qëndrimeve te mëparshme te 9 shtatorit, 18 nentorit, 8 janarit. T’i mbajmë ose t’i rrezojmë. Pastaj te shohim a shkohet ne negociata. Nese gjithmonë, gjene e vendosim ne këtu dhe nuk ka skenarë te tjerë.

Enkelejd Alibeaj: Jo. Nuk ka asnjë lloj skenari. Me aq informacion sa ka.

