PD humbi zgjedhjet, flet për herë të parë Floriana Garo: Mendoja se...

Floriana Garo u angazhua gjatë muajit prill, si zëdhënëse e fushatës së Partisë Demokratike. Moderatorja shqiptare u kthye nga Gjeneva posaçërisht për këtë pozicion, të cilin e mbajti me shumë seriozitet.Mirëpo Partia Demokratike nuk arriti të fitonte shumicën në zgjedhje dhe të gjithë u bëmë kurioz të dinim se çfarë do të ndodhë tashmë me Garon. Në një intervistë për “FitStation” në “News 24”, Floriana ka treguar se çfarë vendimi ka marrë për rrugëtimin e saj, nëse do të vazhdoj të jetojë në Shqipëri, apo do të rikthehet sërish në Gjenevë.

“Unë vetë personalisht pata një zhgënjim shumë të madh, pasi nuk mendoja se ky do të ishte rezultati, mendoja se kishte ardhur koha për ndryshim. Njerëzit mendojnë se gjërat do dalin si i kemi planifikuar, por ja kjo nuk ndodh gjithmonë dhe duhet të përgatitemi dhe për këtë.

Zgjedhja e familjes tonë për tu kthyer në Shqipëri ka qenë prej pandemisë, prej ndryshimit të botës. Por kemi menduar që fëmijët tanë të rriten këtu, të gezojnë me kohën e mirë me natyrën, kur kushtet janë të mira ata janë shumë të lumtur. Bota është bërë shumë e vogël dhe ne do shkojmë shpesh në Gjenevë për punë, por për momentin do qëndrojmë në Shqipëri”, u shpreh moderatorja.

Kujtojmë se Floriana është nënë e dy fëmijëve, një vajze të quajtur Adia dhe një djali të pagëzuar me emrin Priam.