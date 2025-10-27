PD dhe PS bashkuan votat për dy Komisionet, Berisha: Me Ramën zgjedhje të lira s’ka, por ne votuam për 2 arsye
Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë bashkuar votuat sot në Kuvend dhe kanë miratuar projektvendimet për ngritjen e dy komisioneve të Posaçme Parlamentare.
Për Reformën Zgjedhore për Reformën Administrativo- Territoriale.
Kreu i PD Sali Berisha tha se këtë vendim PD e mori për dy arsye.
“Për dy arsye pranuam ngritjen e komisioneve. Janë seri e pafundme e rekomandimeve të ODIHR. Rekomandimet e drejta t’i kthejmë në ligj ndonëse deklarojmë se në mënyrë absolute shqiptarët nuk do votojnë të lirë me Edi Ramën. Së dyti reforma territoriale ishte një antireformë me standarde pabarazie. Do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi të anulohen”, tha Berisha.