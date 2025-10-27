Kuvendi miraton ngritjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe Administrativo-Territoriale
Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 10:35
Politikë
Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë bashkuar votuat sot në Kuvend dhe kanë miratuar projektvendimet për ngritjen e dy komisioneve të Posaçme Parlamentare.
Kështu, miratohet ngritja e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, me 113 vota pro, 3 vota kundër, ndërsa 24 deputetë nuk votuan dhe ose nuk ishin të pranishëm.
Po ashtu është miratuar edhe ngritja e Komisionit të Posaçëm për Reformën Administrativo- Territoriale, me 115 vota pro dhe 3 vota kundër.