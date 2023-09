Pas shkarkimit të Safet Gjicit/ Zgjedhjet e 24 shtatorit, rikthejnë kuksianët në atdhe

Për të marë pjesë në zgjedhjet lokale të 24 shtatorit në Kukës, kanë planifikuar të rikthehen në atdhe dhjetëra emigrantë.

Këtë e ka bërë të ditur Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Besart Xhaferri, i cili ka treguar se ka kontaktuiar miq të tij emigrant në Angli.

Ai ka deklaruar se kuksianët i kanë premtuar që do të kthehen në atdhe, për t'u bërë pjesë e fushatës së PD-së, për zgjedhjet e 24 shtatorit në Kukës.

“Diaspora e Kukësit në aksion për t’i rikthyer dinjitetin Kukësit dhe Bashkinë qytetarëve!

Pas përfundimit të Primareve në Kukës, ku demokratët dhe qytetarët i dhanë besimin Emri Vatës për të kandiduar në zgjedhjet e pjesshme të 24 Shtatorit, miq e shokë që i kam njohur gjatë studimeve të mia në Angli më kontaktuan dhe u zotuan se do vijnë në atdhe për t'u bërë pjesë e fushatës në kampin tonë me arsyen e vetme, kthimin e pushtetit vendor në duart e qytetarëve.

Të gjithë ata e shohin vendlindjen me sytë e zemrës, e këtë radhë nuk do rrinë duarkryq e të shohin se si një kastë njerëzish pa moral e të korruptuar të tjetërsojnë vullnetin e bashkëqytetarëve të tyre.

Rinia e Kukësit, e detyruar të marrë rrugët e mërgimit është një potencial i jashtëzakonshëm, për të ndryshuar faqen e Kukësit dhe mbarë Shqipërisë.

Kukësi nuk ka nevojë për mëshirë, por Kukësi kërkon vizion dhe Emri Vata me stafin e tij e kanë këtë vizion për të nxjerrë në dritë potencialet njerëzore dhe ekonomike të kësaj treve, palcë e identitetit tonë kombëtar.

Këto javë do të jem në Kukës në kuadër të fushatës elektorale dhe së bashku më të rinj të FRPD do japim kontributin për fitoren e Emri Vatës, e nuk do lejojmë që vullneti i banorëve të kësaj treve të tjetërsohet siç ndodhi me 14 Maj.

Së bashku me Emri Vatën do të punojmë për një program ekonomik, që do ketë në thelb rritjen e investimeve të huaja në këtë treve që ka një pozicion strategjikë mes dy pjesëve të kombit tonë”, shkruan ai.