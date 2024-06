Pas hekurave, Fredi Beleri “shpërblehet” nga Greqia : Shumë shpejt në Strasburg si kandidat për eurodeputet

Për Fredi Belerin, angazhimi në politikën greke dhe zgjedhja si eurodeputet i Parlamentit Europian ishte për faktin e vetëm, atë të nxjerrjes në pah të problemeve me drejtësinë shqiptare.

Kështu është shprehur Fredi Beleri në një intervistë me telefon nga burgu për agjencinë ndërkombëtare të lajmeve Assosiated Press.

“Nuk kisha ndërmend të hyja në politikën greke, ishte për shkak të nevojës për të nxjerrë në pah këtë problem të madh.

Kushdo që më njeh e di me siguri se do të preferoja të isha kryetar bashkie”, tha Fredi Beleri, kryebashkiak dhe eurodeputet i zgjedhur.

Fredi Beleri mori një dënim prej dy vitesh burg nga Gjykata e Apelit të Tiranë, por për të, gjyqësori është vetëm një krahë i zgjatur i politikës.

“E di që zgjedhja ime do të ndihmojë në vënien në qendër të vëmendjes mbi një problem madhor me të cilin përballet Shqipëria, që është shteti i së drejtës. Këtu gjyqësori është krahu i gjatë i politikës.

Unë mendoj se këto probleme duhet të vihen në pah, mungesa e respektit për të drejtat e pakicës etnike greke, siç është e drejta e pronës dhe për t'u qeverisur nga njerëzit që ai zgjedh”, shtoi ai.

Beleri, citon Assosiated Press, i mohon akuzat, duke pretenduar se Rama e kishte vënë në shënjestër për të mbajtur kontrollin e Himarës dhe se gjyqtarët injoruan provat në favor të tij. Zyrtarët shqiptarë hedhin poshtë me forcë pretendimet e tij, duke përmendur pavarësinë e gjyqësorit. Nga ana e tij, Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, ka vënë në dijeni Partitë Popullore Europiane për rastin Beleri, por jo Bashkimin Europian.

“Çështjen Beleri e kemi diskutuar në takimin e Partisë Popullore Evropiane dhe e bëmë këtë sepse ishte e pranishme kryetarja e Parlamentit Evropian, znj. Metsola. Shikoni, unë marr si të mirëqenë, që Fredi Beleri do të jetë në Strasburg për të marrë zyrtarisht detyrën e tij si eurodeputet dhe padyshim do të marrë pjesë edhe në votimin jashtëzakonisht vendimtar për zgjedhjen e Presidentit të ardhshëm të Komisionit Evropian. Nuk do të them asgjë më shumë, por mendoj se është krejtësisht e arsyeshme dhe e vetëkuptueshme që kjo të ndodhë”, tha Kyriakos Mitsotakis, Kryeministër i Greqisë.

Dënimi i Belerit përfundon në mes të tetorit. Me përjashtim të një lirimi të parakohshëm, ai nuk do t'i bashkohet 704 ligjvënësve të tjerë në parlamentin europian për seancën e tij të parë më 16 korrik.