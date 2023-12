Parlamenti miratoi arrestimin e tij, Berisha zbulon pse refuzoi të flasë në Kuvend

Ish-kryeministri Sali Berisha ka refuzur të flasë në Kuvendin e Shqipërisë, përpara se PS të miratonte me 75 vota pro kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit duke i hapur rrugën arrestimit të tij.

“Nxirri gardën jashtë”, tha Berisha duke e vendosur kusht për të folur, por u refuzua nga kryeparlamentarja Lindita Nikolla, e cila kaloi kërkesën e Prokurorisë së Posaçme në votim.

Pasi u vendos heqja e imuniteti të tij, ish-kryeministri Berisha u largua nga salla e Kuvendit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Heqja e imunitetit i hap rrugës arrestimit të Berishës, pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme.

Ndonëse për shkak të moshës, Berisha mund të përjashtohet nga arresti me burg, prokurori i çështjes Arben Kraja bëri të ditur në mbledhjen e Këshillit se gjykatës do i drejtohen për të dyja masat e më pas do të jetë në dorën e kësaj të fundit se çfarë do të vendosë.