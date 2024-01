Itali, dhoma e deputetëve miraton marrëveshjen Rama-Meloni për emigrantët, Shqipëria e pezulloi

Dhoma e deputeteve ne Parlamentin italian miratoi diten e sotme, paktin Rama-Meloni per ngritjen e dy qendrave te pritjes se emigranteve qe kapen ne Mesdhe ne qytetin e Lezhes.

Vendimi tashme duhet te kaloje edhe ne Senatin italian.

Nga 270 deputete ne seancen e sotme, marreveshja eshte mbeshtetur prej 150 kartonave nderkohe qe 115 te tjere votuan kunder ndersa pati edhe dy abstenime.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Opozita italiane ka kembengulur se duhej shtyre votimi per te pritur vendimin qe do te jape per kete ceshtje gjykata Kushtetuese e Shqiperise.

Ne dhjetor, Kushtetuesja deklaroi se ka pranuar ankimin e nje grupi deputetesh kunder marreveshjes se firmosur nga dy kryeministrat Edi Rama dhe Georgia Meloni.

Per kete ceshtje eshte mbajtur nje seance e vetme, nderkohe qe Kushtetuesja e ka shtyre gjyqin duke i kerkuar qeverise shqiptare dokumentin e traktatit me Italine qe daton ne vitin 1995, citon lajmifundit.al.

Marreveshja per shtetin shqiptar eshte aktualisht e pezulluar dhe u hoq nga ahenda e Kuvendit per votim, pas pranimit te ceshtjes ne shqyrtim ne gjykaten Kushtetuese./lajmifundit.al