Parlamenti Evropian miraton rezolutën për Belerin

Partitë Popullore Evropiane kanë hartuar një rezulotë me kërkesë të partisë së kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës, Fredi Belerin.

Kjo rezolutë u miratua nga Asambleja Politike e PPE-së, ndërsa një reagim për këtë çështje ka ardhur në rrjetet sociale të Belerit.

Rezoluta dënon veprimet e qeverisë shqiptare ndaj kryebashkiakut të zgjedhur, si dhe “ndërhyrjen e drejtpërdrejtë” të saj në procesin zgjedhor.

Gjithashtu, ajo i kërkon autoriteteve shqiptare të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve lokale të 14 majit, si dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme ligjore dhe administrative për të siguruar betimin e Fredi Belerit.

EPP BRUKSEL: Ndërhyrje e fuqishme në favor të Fredi Belerit

Partia Popullore Europiane vazhdoi me një ndërhyrje të re të fuqishme në favor të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Freddi Beleri. Pak më parë, Asambleja Politike e PPE-së EPP Group in the European Parliament, e cila po mbahet këto ditë në Bruksel, miratoi një rezolutë të paraqitur nga Demokracia e Re ku kërkon nga autoritetet shqiptare lejimin e betimit të Fredi Belerit.

Rezoluta kujton amendamentin e Raportit të vitit 2022 për Shqipërinë në lidhje me arrestimin nga autoritetet shqiptare të kryebashkiakut të Himarës, Fredi Beleri, amendament i cili u votua me shumicë votash në muajin korrik në seancë plenare të Parlamentit Evropian European Parliament. Gjatë asaj seance eurodeputetët kishin shprehur shqetësimin e tyre të fortë lidhur me arrestimin e Belerit nga autoritetet shqiptare në prag të zgjedhjeve vendore të majit dhe kërkuan lirimin e tij të menjëhershëm. Gjithashtu, theksohet se autoritetet shqiptare kanë shkelur prezumimin e pafajësisë dhe kanë penguar kryebashkiakun e zgjedhur të marrë detyrën pasi ai mbetet i burgosur edhe sot e kësaj dite.

Rezoluta e sotme dënon veprimet e qeverisë shqiptare ndaj minoritarit grek, kryebashkiak i zgjedhur, si dhe “ndërhyrjen e drejtpërdrejtë” të saj në procesin zgjedhor, e cila është “kundër vlerave europiane”, ndërsa theksohet se “asnjë vend që tenton të bëhet anëtare e BE-së nuk mundet të veprojë në këtë mënyrë”.



Në të njëjtën kohë, theksohet se “mospërfillja flagrante e qeverisë shqiptare për shtetin e së drejtës, të drejtat themelore, të drejtat e minoritetit grek dhe mbi të gjitha acquis europiane krijon një vakum politik midis Shqipërisë dhe BE-së”.



Rezoluta përfundon duke u kërkuar autoriteteve shqiptare të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve lokale të 14 majit, si dhe prezumimin e pafajësisë, si dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme ligjore dhe administrative ose të tjera, për të siguruar betimin e Fredi Belerit, e cila siç nënvizohet nuk ka asnjë lidhje me procedimin e drejtësisë.