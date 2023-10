Parashikimi i frikshëm i gazetarit/ “Gaza mund të rrafshohet, ja ku do të shkojnë 2 milionë njerëz“

Gazetari Robert Papa ka bërë parashikimin e frikshëm duke thënë se Izareli do t’i përgjigjet shumë ashpër Hamasit pas sulmeve që ka kryer duke shkaktuar qindra vikitma dhe mijëra persona të plagosur.

Sipas gazetarit, Izraeli do të kërkojë zgjidhje të përhershme duke hedhur dhe dyshime se Gaza mund të rrafshohet.

Robert Papa thekson se kjo ka gjasa të ndodhë dhe si rrjedhojë 2 milionë njerëz do të emigrojnë në Jordani apo edhe drejt Europës.

“Do ketë reagim të ashpër nga Izareli. Do të kërkojnë zgjidhje të përhershme. Kam frikë se Gaza do të rrafshohet se ku do të shkojnë 2 milionë njerëz, do të shkojnë drejt Jordanisë, drejt Europës, ndaj e uli problemin e sanksioneve”, është shprehur gazetari Robert Papa.