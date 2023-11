Paralajmërimi i Zelensky-t për luftë në Ballkan, reagon Peleshi: Rreziku ekziston

“Ku ka konflikte të fjetura, rreziku për t'u rizgjuar ekziston”, këtë përgjigje dha ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi i pyetur nga gazetarët në Korçë, lidhur me deklaratën e presidentit ukrainas Zelenski, i cili paralajmëroi se në Ballkan mund të niste një luftë. Sipas tij “Ballkani do të ishte më stabël ku të gjithë të ishim pjesë e Alencës dhe kufiri me lindjen kërcënuese të ishte i përcaktuar qartësisht”.

"Nuk është ky konteksti besoj, por gjithsesi ka një të vërtetë që pas agresionit rus në Ukrainë situata gjeopolitike, stabiliteti është goditur. Kemi një rikthim në atë që mendonim se nuk do të ndodhte, në politikën e zonave të influencës por ja që agresioni rus në Ukrainë e solli dhe kjo na sjell tronditje të shumë ekuilibrave ndërkohë që në rajone si Ballkani Perëndimor ku ka konflikte të fjetura, rreziku për t'u rizgjuar ekziston.

Tre nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor janë anëtarë të NATO, Kosova është vend aspirant, të gjithë vendet duan të bëhen pjesë e BE. Ka shtete si Serbia që e quajnë veten vende neutrale, që në qoftë se do të ishte ndryshe, Ballkani do të ishte më stabël ku të gjithë të ishim pjesë e Alencës dhe kufiri me lindjen kërcënuese të ishte i përcaktuar qartësisht.

Nuk jemi në atë gjendje ndaj e ne jemi vazhdimisht të interesuar e të shqetësuar për zhvillimet në Ukrainë, sepse e kemi parë që pas luftës aty disa vatra tensioni janë riaktivizuar. Kemi agresionin e 24 Shtatorit, një agresion që meriton të quhet terrorist. Këto janë shenja jo të një kërcënimi aq të madh sa të flasim për luftë, por gjithsesi duhet të jemi të vëmendshëm”.

Sipas Peleshit, ekuilibrat kanë ndryshuar. “Shqipëria si anëtar i NATO është një nga vendet e para në NATO që me këtë buxhet arrin 2% të GDP në vitin që vjen, gjë qe na jep më shumë mundësi të modernizohemi, jo për t’u përgatitur për luftë, sepse nuk e mendojmë këtë skenar, është i papërfillshëm, për shkak të prezencës të NATO në rajon dhe KFOR në Kosovë. Mbrojta sot realizohet përmes dekurajimit, sa më shumë forcohet ushtarakisht NATO dhe çdo aleat i saj, përmes rritjes së kapaciteteve aq më lart shtyjmë skenarët me të këqinj. Bota po ndryshon, Shqipëria është duke ecur drejt një integrimi të shpejtë në BE, anëtarësimi në BE është garancia afatgjatë për Ballkanin Perëndimor"