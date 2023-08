Paralajmërimet për burgosjen e Bejlerit, zyrtari i lartë grek mbërrin nesër në Tiranë

Deputeti grek i partisë Demokracia e Re, Angelos Syrigos do ti viztojë ditën e nesërme Tiranën.



Mësohet se Syrigos do të vijë në vendin tonë për të diksutuar në lidhje me çështjen “Beleri” që ka sjellë përplasje mes dy vendeve.

Deputeti pritet të bëjë një takim në ambientet e paraburgimit që ndodhet te Qendra Spitalore e Burgjeve Tiranë (Nënë Tereza), me Belerin. Pas takimit, në orën 12:00, Syrigos do të prononcohet për mediat shqiptare, ku edhe do të zbulojë detaje nga takimi

Fredi Beleri u arrestua në ambientet e një lokali në Himarë, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 majit. Edhe pse i arrestuar, ai mundi të fitojë zgjedhjet kundër kandidatit tjetër të së majtës, Jorgo Goro. Por, Beleri nuk ka mundur të marrë detyrën, pasi autoritetet nuk i dhanë leje për të kryer betimin për marrjen e detyrës. Arrestimi i tij ka tensionuar jo pak retorikën e fqinjëve grek, të cilët kanë kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm, madje çështjen e kanë ngritur si problematike deri në Bruksel. Nëse shpallet fajtor Fredi Beleri rrezikon të dënohet nga 1 deri në 5 vite burg.