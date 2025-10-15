“Paradite President, pasdite punon mjek për 200 euro”, Bardhi: Begaj i punësuar në klinikë private
Në një dalje për mediat kreu i Grupit Parlamentar të PD, Gazment Bardhi ka deklaruar se Presidenti i Republikës Bajram Begaj përveç detyrës së tij si kreu i Shtetit rezulton i punësuar në një klinikë mjekësore private.
Ai u shpreh se Begaj punon “paradite si President dhe pasdite si mjek”.
Bardhi theksoi ndalimin ligjor për Presidentin e Republikës që të ushtrojë detyra të tjera veç asaj të Kreut të Shtetit.
Kreu i Grupit të PD shtoi se kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë me asnjë prej Presidentëve të mëparshëm të Republikës.
“Nuk dimë si ta quajmë, Presidentin paraditë, mjekun pasdite. Nuk kishte ndodhur kjo me asnjë president më parë. E kanë pasur pagën dy herë më të ulët.
Ky është paradite President, pasdite shkon për 200 euro si konsulent në një rrjet të klinikave private spitalore, të rrjetit Acibadem”, tha ndër të tjera Bardhi.
Bardhi tha se përvec të ardhurave si Presidenti, Begaj ka deklaruar edhe 1605 euro nga ky rrjet i klinikave private.
“Që nga zoti Begaj mund të presim gjithçka, gjen konsensus të gjerë, jo vetëm nga mbështetës së PD, por edhe tek mbështetës së PS. Që të arrinte në këtë nivel askujt i kishte vajtur mendja që ditën bënte kreun e shtetit dhe natën shkonte në këtë kompaninë private”, tha Bardhi.
”Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike kam dorëzuar sot në protokollin e Kuvendit të Shqipërisë kërkesën për fillimin e procedurës parlamentare për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës Bajram Begaj për shkelje të rënda, e në mënyrë të vazhdueshme, të Kushtetutës së Shqipërisë. Kërkesa është e argumentuar gjërësisht në një material prej 80 faqesh, të mbështetura mbi 21 prova shkresore prej 224 faqesh, të cilat dëshmojnë se ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e procedurës që kemi inciuar, por po ashtu jemi të bindur se Bajram Begaj nuk mund të vazhdojë të jetë de iuro Kryetar i Shtetit dhe Përfaqësues i Unitetit të Popullit, funksione të cilat de facto i ka humbur prej shumë kohësh tashmë.
Pas një analize shteruese të provave, fakteve, Kushtetutës së Shqipërisë, legjislacionit të brendshëm dhe jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese nga ekspertët ligjorë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, kemi arritur në konkluzionin se Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka konsumuar 7 shkelje të rënda të Kushtetutës dhe Ligjit, të cilat përbëjnë shkaqe të mjaftueshme për shkarkimin e tij nga detyra, në kuptim të nenit 90, pika 2, të Kushtetutës, që parashikon shprehimisht se “Presidenti i Republikës mund të shkarkohet për shkelje të rëndë të Kushtetutës ose për kryerjen e një krimi të rëndë. Propozimi për shkarkimin e Presidentit në këto raste mund të bëhet nga jo më pak se një e katërta e anëtarëve të Kuvendit”.
Bardhi deklaroi se Presidenti i vendit ka shkelur Kushtetutën po ashtu, pasi sipas tij paradite bën punën e Presidentit dhe pasdite rezulton se paguhet si mjek nga rrjeti i një spitali privat.
“Sipas Kushtetutës Presidentit i ndalohet me ligj që të ushtrojë çdo detyrë tjetër dhe veprimtari private, e dini ju që Presidenti jonë ndërkohë që është President, rezulton i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinikë mjekësore. Ditën bën detyrën e Presidentit dhe pasdite paguhet nga rrjeti i klinikave private, siç deklaron vetë të ardhurat. Ky është niveli i Presidentit të Republikës së Shqipërisë”, tha ai.
Sipas kreut të Grupit Parlamentar të PD-së shkeljet e Begajt janë:
-Dekretimi antikushtetues i zgjedhjeve për Bashkinë Tiranë,
-Ndërprerja antikushtetuese e mandatit të gjyqtarit kushtetues,
-Dekretimi antikushtetues i ligjit për komisionet hetimore,
-Dekretimi antikushtetues i ministres virtuale “Diella”,
-Refuzimi për të ndaluar përfshirjen e trupit diplomatik në fushatë elektorale,
-Ndërhyrja antikushtetuese nëpërmjet Kabinetit të tij në procesin zgjedhor,
-Përfitimet personale dhe të birit në shkelje flagrante të Kushtetutës.