Pamje nga vendi i aeroportit të Gjirokastrës, Rama: Gara nis brenda 6-mujorit…

Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga fusha e vjetër ajrore e Gjirokastrës, vendi ku do ndërtohet Aeroporti i ri Turistik i Jugut.

“Mirmëngjesi dhe me këto pamje nga fusha e vjetër ajrore e Gjirokastrës, ku në bazë të studimeve të kryera me ndihmën e ekspertizës ndërkombëtare në zonën Sarandë-Gjirokastër, do të ndërtohet Aeroporti i ri Turistik i Jugut, gara për të cilin pritet të hapet brenda 6 mujorit të parë të këtij viti, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.