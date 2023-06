Paloka kundërshton thirrjen e Këshillit Kombëtar nga Basha: S'ke asnjë tagër!

Edi Paloka ka reaguar pasi kryedemokrati Lulzim Basha në mbledhjen e sotme të kryesisë ka kërkuar që të mblidhet Këshilli Kombëtar. Ai thotë se Basha s’ka tagër ta bëjë një gjë të tillë, duke iu referuar këtu votimit për “shkarkimin” e tij në Kuvendin e mbledhur nga Sali Berisha.

“Sot Kuvendi i PD, për herë të parë u mblodh me kërkesë të delegateve të tij dhe mori vendime historike, të rëndësisme në bazë të të cilëve qëndron rithemelimi i PD.

Në Kuvendin e demokratëve të lirë, sot morën pjesë një numër jo i vogël prej anëtarëve të Këshillit Kombëtar. Unë ju bëj thirrje dhe pjeses tjeter te antareve, ti bashkohen PD te rithemeluar sot me vullnetin e shumices perfaqesuese te demokrateve e te mos behen pjese e lojes te atyre qe per karrige jane gati te shkelmojne interesat e demokrateve , per me teper , nga sot, pa asnje tager per te mbledhur Keshillin Kombetar .

Keshilli Kombetar, pas Kuvendit Kombetar eshte organi me i larte i PD dhe antaret e tij duhet te perfaqesojne vullnetin dhe interesat e demokrateve , vullnet qe u shpreh qartazi sot ne Kuvendin per rithemelimin e PD”, tha Paloka.