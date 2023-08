Paloka ironizon Bashën: Nëse 95 % e demokratëve të mbështesin, ndale përçarjen

Edi Paloka, një prej mbështetësve që ka dalë hapur që në ditën e parë ndaj Sali Berishës, i është kundërpërgjigjur Lulzim Bashës, me këtë të fundit që tha se ka mbështetjen e 95% të demokratëve. Këtë deklaratë e ka komentuar me ironi Paloka, ku i kërkon që të kërkojë votëbesimin për aq kohë sa është i sigurt që gëzon këtë mbështetje dhe sipas tij kjo do të ndihmonte që t'i jepte fund edhe përçarjes së demokratëve.

"Lul! Nëse ke bindjen se 95% e demokratëve të mbështesin, atëherë na e hiq këtë siklet ku na ke futur të gjithëve . Mos jep dorëheqje , nëse ke bindjen që ke vepruar drejte dhe për këtë ke mbështetjen e 95% të demokratëve , kërko votëbesimin e tyre dhe ndale përçarjen që po thellohet çdo ditë e më shumë prej vendimit tënd personal të 9 shtatorit !

Nëse 51 % e jo 95 % e demokrateve të mbështesin, ke gjithë legjitimitetin të vazhdosh në krye të PD e të gjithë demokratët kane detyrimin të bashkohen për të bërë betejën me atë që është armiku jo vetëm i demokratëve po i gjithë shqiptarëve, Edvin Kristaq Ramën! Po për këtë, pas situatës që është krijuar, më parë duhet të marrësh votëbesimin e demokratëve. Vota e atyre që përfaqësojmë duhet të vendosë për të gjithë ne", shkruan Edi Paloka.