Paloka: Agron Neza s’ka lidhje me PD, ai ka paguar 225 mijë dollarë për Ramën

Edi Paloka thotë se, Agron Neza, personi i përfolur në dosjen amerikane, nuk ka lidhje me Partinë Demokratike.

Edi Paloka shtoi se Neza është djali i ish-sekretarit të parë të Tropojë për Partinë e Punës dhe ka punuar në SHISH.

Ai shtoi se zyrtarit të FBI-së i janë paguar hotelet dhe udhëtimet për ta sjellë tek Rama.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Paloka: Nuk ka asnjë lidhje me PD-në. Ai tha se është fis me këtë dhe atë, dhe dihet se në Tropojë lidhje farë e fisnore aty janë. Ky është djali i ish-sekretarit të parë të Tropojë për Partinë e Punës dhe ka punuar në SHISH.

Ky është Neza që Rama bën sikur nuk ka njohje dhe merr shefin e FBI dhe e sjellë në Shqipëri dhe e paguan 225 mijë dollarë dhe Rama nuk di gjë. Apo që Duçka i paguante udhëtimet dhe hotelet për ta sjellë tek Rama, por ai nuk e dinte. Nuk ka budalla që i ha këto.

Dihjet se kryesori në këtë hetim është oligarku rus, miku i Putinit, i cili sot rezulton edhe investitor strategjik në vendin tonë. Rama në këtë gjë është në krye dhe thotë se nuk ka lidhje.

Qëllimi i vetëm është lufta kundër opozitës. Shkon deri aty sa shkon që të korruptojë një zyrtarë të FBI-së për ta përdorur për qëllime pushteti në Shqipëri. E vetmja zotësi e Ramës në këto vite është korrupsioni sepse korrupton edhe ambasadorë dhe përfaqësues të lartë.

Rama tha se Neza vjen nga Lëvizja Demokratike dhe është shumë i afërt i të ndjerit Azem Hajdari, fis me Besnik Mustafaj.

Rama: Fola për zotin Agron që vjen nga Lëvizja Demokratike, shumë i afërt i të ndjerit Azem Hajdari, fis me Besnik Mustafaj, njerëz të nderuar padiskutim, të cilin se kam njohur më parë asnjëherë dhe nuk kam shkëmbyer as letra as interesa. E kam takuar vetëm në praninë e zyrtarit të lartë të FBI. Sa i përket personit tjetër ka qenë zëvendësministër i Energjitikës në koalicionin e vitit 2013 dhe pastaj për një farë kohe ka punuar pranë meje pa pagesa.