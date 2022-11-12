Pak orë nga protesta/ Deputeti i PD nxjerr fotot: Nga aeroporti i Romës janë nisur…
Lajmifundit / 12 Nëntor 2022, 09:16
Politikë
Deputeti i PD Edi Paloka pak orë para protestës kombëtare të opozitës, publikon fotot e shqiptarëve nga Roma dhe Nju Jork që kanë dhënë mesazhet e tyre për tubimin e 12 nëntorit.
Sipas tij, një grup shqiptarqsh janë nisur nga Roma për protesten dhe boksieri shqiptar Eri Bramellari nga ringu ne Manhatan, NY ka pozuar me flamurin e PD.
Reagimi i Edi Paloka
Nga aeroporti i Romes deri ne Manhatan , shqiptaret dergojne mesazhin e tyre per protesten.
Nje grup shqiptaresh qe jane nisur nga Roma per protesten dhe boksieri shqiptar Eri Bramellari nga ringu ne Manhatan, NY !