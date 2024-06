Opozitarët nuk lënë Koçiun të flasë, përplasin duart mbi tavolinë: Jep dorëheqjen

Ministrja e Shëndetësisë po mban interpelancë mbi megaskandalin tek “Onkologjiku”kërkuar nga deputeti i opozitës, Tritan Shehu. Ndërsa Koçiu po mban fjalën në foltoren e Kuvendit, deputetët e opozitës me në krye Gazment Bardhin janë ngritur në këmbë nga vendi duke krijuar zhurmë dhe goditur tavolinat me thirrjet për të dhënë dorëheqjen.

Debate të forta kanë shoqëruar këtë seancë prej nisjes së saj. Mes zhurmës së deputetëve të opozitës, Ministrja Koçiu u shpreh për të sanksionuar me ligj të gjithë mjekët që abuzojnë me detyrën, do të përballen me sanksione.

Gjtihashtu se do merren masa në raste të sjellëve amorale do të merret masa e ndalimit të ushtrimit të detyrës.

“Padiskutim abuzimi i rëndë m detyrën i një grupi farmacistësh, dhe staf mjekësor që kanë luajtur me njerëzit dhe shëndetin e tyre, kjo vetëm një përgjigje; ndëshkim ligjor, administrativ dhe moral. Për çdo njeri nga ata që kanë nisur hetim, do të mbajnë mbi shpinë moralin e turpin. Për të sanksionuar me ligj ata mjekë, s’mund t’i quaj më as profesionist, që e trajtojnë jetën njerëzore si mall të shumicës, do të përballen me masa që do t’i bëjmë të ditura. Do t’u hiqet e drejta e profesionit në rast se do të bëjnë sjellje amorale nëse cënojnë profesionin e tyre.” tha ajo.