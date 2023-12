Opozita nis protestat në shtator?! Basha: Betejë me të gjitha format e mënyrat

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar se do të vijojë betejën kundër qeverisë së Edi Ramës.

Basha i është shmangur pyetjes së gazetarëve nëse do të ketë protesta nga opozita në shtator, por ka thënë se do të bëjë betejë me të gjitha format dhe mënyrat për rrëzimin e qeverisë.

“Kasandrave që parashikojnë se çfarë do të ndodhë në katër vitet e ardhshme ju them se dhe katër ditë janë një kohë e gjatë. Ne do të intensifikojmë përballjen, do të bëjmë aleancë me shumicën e shqiptarëve. 25 prilli nuk është çështje mandatesh, por çështje ndalimi të paligjshëm të ndryshimit, që shumica e shqiptarëve e dëshironin atëherë, dhe e duan edhe më shumë sot. Detyra jonë nuk është thjesht të ofrojmë programin për të nesërmen, por edhe t’i japim zë, forcë e fuqi kësaj shumice shqiptarësh që duan edhe më shumë ndryshimin e ndaluar përdhunshëm më 25 prill, me të gjitha format dhe mënyrat”, është shprehur Basha.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Do të nisni protesta?

Sot vëmendja e shqiptarëve duhet të mbetet te ky certifikim i qartë i dështimit më të madh në 30 vite pluralizëm për të garantuar votën e lirë e të fshehtë. Detyrat tona janë të qarta, detyra e drejtësisë është e qartë dhe ne do vazhdojmë të insistojmë që ajo ta përmbushë këtë detyrë. Ne presim jo thjesht hetime me ritëm të lartë, duke filluar nga koka dhe jo nga bishti, por edhe transparencë për këto hetime, jo vetëm para PD, por edhe para qytetarëve, që janë dëmtuesit më të mëdhenj nga masakra zgjedhore. Ju garantoj që PD asnjëherë nuk është stepur para asnjë vendimi për të përmbushur detyrën e saj para shqiptarëve dhe demokracisë dhe nuk do të stepet as sot, kur nevoja për demokraci është më e madhe se kurrë.

Si do ta vijoni betejën tuaj?

Vjedhja e zgjedhjeve nuk është dramë e PD, por dramë shoqërore, një dramë me shumë akte. Efektet nuk janë teorike, rritja e papunësisë, e kriminalitetit, mungesa e një dere për të trokitur në shtet për të zgjidhur problemet për njerëzit, grabitja e pronave publike, goditja e biznesit, e sipërmarrjes, shkallimi i sistemit arsimor, janë aktet pasuese të dramës që nis me tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve. Këtë tjetërsim e ka bërë një regjim, jo i vetëm Edi Rama. Bashkëpunëtorët e Ramës dihen, një pjesë e tyre njihen prej vitesh, që kur i nxorën përgjimet e dosjeve 184 dhe 339. Prandaj, nuk mendoj se do të ketë ndonjë surprizë për publikun të qëndrimeve tona, pasi ne kemi vetëm një qëndrim, ndaj kësaj masakre zgjedhore dhe pasojave që sjell për shqiptarët, ne do të kemi vetëm betejë. Përpara nuk kemi thjesht një dështak, por kemi një përsëritës serial, prandaj e kam cilësuar si armik të demokracisë, të interesit të shqiptarëve, duke përfshirë këtu edhe vetë anëtarët e partisë së tij.