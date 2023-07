Opozita e kërkon në Kuvend, Rama shfaqet për inspektim në jug/ Bardhi: Po bën shëtitje me Belën

Seanca e sotme parlamentare pritet të zgjasë deri në orën 12 të natës. Deputetët e opozitës kanë kërkuar që kryeministri Edi Rama të paraqitet në Kuvend në një interpelancë me ta në lidhje me ngjarjet e ndodhura, përfshirë edhe çështjen Ahmetaj.



Ndërkohë pak minuta më parë kryeministri Edi Rama është shfaqur me ministren Belinda Balluku duke inspektuar akset e reja Orikum-Dukat dhe Palasë-Dhërmi.

Këtë fakt e ka përmendur edhe opozitari Gazmend Bardhi në Kuvend ku shprehet:

“Ishte duke bo shëtitje me Belën me makinë, po po me makinë, po bënte shëtitje në plazh. Ju ka lënë ju roje këtu deri në 12 të natës të votoni”.