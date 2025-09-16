LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Opozita braktisi votimin, rregullorja e re e Kuvendit miratohet vetëm me votat e PS

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 13:57
Politikë

Opozita braktisi votimin, rregullorja e re e Kuvendit miratohet vetëm me

Pas diskutimeve dhe mbajtjes së fjalës nga deputetët e mazhorancës dhe opozitës për rendin e ditës dhe hedhjen në votim ndryshimet e propozuara për rregulloren e Kuvendit, ka nisur votimi.

Sapo është çelur votimi me elektronikë dhe kartonë, opozita është larguar nga salla, pasi siç e kanë deklaruar më parë nuk pranojnë se këto projektvendime të kalojnë me procedurë të përshpejtuar.

Sipas tyre Kushtetuta kërkon që për këto ndryshime, të ketë një afat të caktuar për diskutime.

Kështu mazhoranca ka miratuar në tërësi me 79 vota ndryshimet, ku mes tyre janë dhe ngritja e 11 komisioneve parlamentare të përhershme, nga 8 që janë aktualisht.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion