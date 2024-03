Paratë ruse në mediat shqiptare, Rama reagon pak orë pas akuzave të Gaz Bardhit

Pak ore pasi Gazmend Bardhi publikoi dokumente dhe akuza per Olsi Ramen me pretendimet per lidhjet e tij me Genci Xhixhen, i kerkuar per laboratorin e droges ne Xibrake, kryeministri Edi Rama ka reaguar indirekt per nje tjeter ceshtje, lidhur me dezinformimin, edhe sa i perket komisionit hetimor qe do te ngrihet per financimet ruse ne median shqiptare.

"Shumë e rëndësishme për të ecur përpara me shpejtësi të plotë", shkruan Rama, ne x, teka citon thenien e Bledi Cucit se:

Në proceset demokratike që mund të përfshijnë fushata dezinformuese përmes mediave tradicionale dhe sociale për të formuar opinionin publik, mbështetje financiare të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë për përpjekjet për dezinformim, shtrëngim ekonomik të aktorëve publikë dhe përmbysje të shoqërisë civile.

Ky ka qene reagimi i kreut te grupit parlamentar te PS, Bledi Cuci, ish minister i Brendshem, ne lidhje me ngritjen e komisionit hetimor per parate ruse ne mediat shqiptare.

Rama duket se ka zgjedhur ta rishperndaje postimin e Cucit, pikerisht pak ore pas akuzave qe erdhen nga selia e rithemelimit.