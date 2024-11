"Oficeri që zvarriti Ilir Metën do bëhet Drejtor policie në Tiranë", Berisha: Rama do firmosë emërimin!

Tirane - Sali Berisha ka paralajmeruar se konkursi i hapur per drejtoret e policise ne qarqe, do te finalizohet me emerimin ne Tirane te atij punonjesi qe ka zvarritur Ilir Meten gjate arrestimit.

Deklarata u be nga Berisha sot, gjate nje komunikimi me gazetaret.

Deklarata:

Berisha: Drejtor policie në Tiranë do emërohet narkobanditi që zvarriti Ilir Metën! Rama do detyrohet të firmosë qeverinë teknike

Së pari, pa një qeveri teknike, Edi Rama, i cili ka kryer krime ndër më të rëndat, së bashku me familjarët e tij, nuk do pranojë kurrë të dorëzojë pushtetin.

Edi Rama bën gjithçka që të shtrëngojë radhët me persona të lidhur këmbë e krye me krimin, ndaj ai emëroi ministër të Brendshëm ushtarin e Troplinëve, emëroi ushtarin e Çelëve drejtor të përgjithshëm të policisë, po do emërojë këto ditë drejtor të Tiranës, narkobanditin që zvarriti Ilir Metën, ish-presidentin, ish-kryeministrin dhe ish-kryetarin e parlamentit në një akt të pashembullt as në diktatura, publikisht me urdhër të Edi Ramës dhe Altin Dumanit.

Pra, jashtë çdo lloj dyshimi se kjo qeveri, se Edi Rama do largohet me votë apo me vullnetin e tij.

Atëherë mbetet zgjidhje e vetme krijimi i i qeverisë teknike.

A mund të krijohet? Absolutisht dhe kjo është në dorë të demokratëve.

Kur demokratët të angazhohen në një lëvizje të qëndrueshme, në bllokime të qëndrueshme, në protesta të qëndrueshme, në greva të qëndrueshme, Edi Rama nuk mund të rezistojë kurrë.

Nuk ka më forcë që të rezistojë.

Le të vijë ta nxjerrë Xhorxh Sorosin apo Aleksin sa të dojë tanimë, Edi Rama është i detyruar të firmosë qeverinë teknike dhe të hapë rrugën për rotacionin e pushtetit.