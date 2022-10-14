“O Edvin, o karafil...”, Rama i mbyll sytë Kurtit, Paloka del me reagimin e revoltuar
Kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Edi Paloka ka ironizuar veprimin e kryeministrit Edi Rama me homologun kosovar, Albin Kurti pasditen e sotme në Berlin.
Kujtomë që dy kryeministrat u tauan në kongresin e partive progresiste europiane.
Paloka me një postim në “Facebook” e cilëson Ramën si “karafil” që nuk po zbavit më as ndërkombëtarët.
“O Edvin! O kaaaarafil! Po për fat të mire po të njohin dhe të tjerët tani , përfshi ndërkombëtarët!
Se në fillim ju dukeshe ekzotik e si punë gaztori. Zbaviteshin me ty. Ndërsa tani po e kuptojnë dhe ata qe je thjeshtë një kaaaarafil!
Ne si shqiptarë prapë dalim keq, se per ata ti je kryeministri yne.
Po shpresoj që do të çojmë atje ku të takon sa më shpejtë”, shkruan Paloka.