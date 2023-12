Nxehet keq deputetja e Bashës/ Shfrenon gjuhën: Doktor, mblidhi zagarët

Deputetja e Lulzim Basha, Flutura Açka është nxehur keq pasi u shfaq në Kuvend për të ploëtsuar kourumin e qeverisë në seancën ku u votua projektbuxheti i vitit 2024.

Açka nuk është përmbajtur dhe ka shfrenuar gjuhën dhe në një postim të saj në rrjetet sociale shkruan Doktor, mblidhi zagarët.

Me pretendimin se shkoi në Kuvend për të votuar kundër projektbuxhetit me karton dhe jo në heshtje apo kinse.

“Doktor, mblidhi zagarët!

Unë votoj siç më dikton ndërgjegjja ime dhe siç ma ndien sentimenti politik, të cilin, veç Zotit, nuk ka kush fuqi ta urdhërojë.

Ky shqetësim i madh që ju paska zënë, më thotë se kam vepruar drejt. Unë jam deptete, jo çamarroke, e Parlamentit shqiptar. Kam fjalën dhe votën për sjelljen time politike.

Unë nuk e votoj këtë qeveri të korruptuar deri në palcë, as me heshtje, as me kinse, por me karton.

Dhe këtë do ta bëj me bindje, edhe sikur të jem fare vetëm!”, shkruan Açka.