Numërohen mbi 30% e votave në qarkun e Korçës, PS 7% diferencë nga PD, “zhgënjehet” LSI

Janë numëruar vetëm mbi 30% të votave në qarkun e Korçës, ku sipas rezultatit zyrtar të KQZ, kryeson Partia Socialiste, me me 48.01 % të votave, ndjekur nga PD me 41.01 %, me 7% diferencë.

Ndërkohë që LSI, e cila kishte pritshmëri të larta në këtë qark, ka marrë vetëm 7.75 % të votave. Ndërkohë që në Pustec, PS-ja ka rritur që të marrë 868, e ndërsa PD 473. Në fund renditet LSI me 168 vota. Procesi i numërimit në këtë Bashki ka përfunduar në të 7 qendrat e votimi, duke qenë Bashkia e parë që nxjerr rezultatin përfundimtar.