Numërimi për Këshillat Bashkiakë për Durrësin, PS kryeson me 28 mandate, ja si renditen partitë e tjera

Teksa procesi i numërimit të votave për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë, në Durrës ka nisur edhe numërimi për anëtarët e Këshillit Bashkiak.

Deri më tani në Durrës, janë numëruar 109 kuti nga 342 në total. Sipas përditësimit të KQZ, PS ka marrë 28 mandate, e ndjekur nga BF me 13 mandate, PD me 4 mandate, Partia Agrare Ambjentaliste me 4 mandate, PDIU me 1 dhe PSD me 1 mandat.

Më poshtë lista e plotë me emrat e kandidatëve që kanë fituar mandatin, sipas partive të caktuara: