“Nuk jemi në luftë”/ PD bllokon Komisionin e Sigurisë, Naço njofton mbledhjen online

Deputetët e opozitës kanë bllokuar sot veprimtarinë e Komisionit të Sigurisë, që po zhvillohej në Kryesinë e Kuvendit. Mësohet se deputetët e “Rithemelimit” kanë hyrë në sallë duke bllokuar punimet, ndërsa deputeti Flamur Noka kishte zënë karrigen e kryetarit të komisionit, Nasip Naço. Komisioni i sigurisë ishte i vetmi që po zhvillohej fizikisht ditën e sotme, teksa të gjithë të tjerët u mbajtën online, pas tensioneve në mbledhjet e fundit dhe në seancat plenare. Tashmë kryetari Naço ka njoftuar dhe ky komision pritet t’i zhvillojë punimet online, ndërsa do të raporotjnë drejtuesit e shërbimit Informativ të Shtetit. Në punimet e Komisionit do të diskutohet në lidhje me projekt-buxheti ne vitit 2024.

DEBATET

Nasip Naço: Do të mblidhemi online në orën 16:00. Do ju vijë linku

Gazment Bardhi: Nuk jemi në gjendje lufte. Online janë dhe të dhënat e TIMS, jeni duke shkelur rregulloren. Respektoni kushtetutën dhe rregulloren

Naço: Faleminderit për prezencën. Do ju lutesha që në mënyrë demokratike mbledhjen.

Bardhi: Drejtoresha duhet të vijë të deklaroj për TIMS-in.

