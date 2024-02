“Nuk bëhem kokë turku për Edi Ramën”/ Ahmetaj zbulon prapaskenat e forta

Gjatë intervistës ekskluzive në ‘Çim Peka LIVE’ , ish-zv/kryeministri Arben Ahmetaj është shprehur se nuk do të bëhet kokë turku.

Gjithashtu ai ka zbuluar edhe si përndiqej nga SPAK.

Pra rasti im z. Peka është shumë i rëndësishëm për reformën në drejtësi. Është tentuar të bëhet statistikë politiko-juridike. Është ndërtuar një narrativë e tërë që ky është njeriu që duhet ta hajë. Ky të vejë në të s’ëmës. Nuk bëhem unë kokë turku për Ed Ramën. Nuk bëhem për askënd, jo për Ed Ramën.

Unë do të mbaj kryqin që më takon në kurriz. Por nuk mbaj kryqin e askujt tjetër dhe unë nuk jam krijesë që mund të kërcënohem, as nga Robespierët, as nga kriminelët, as nga burgu, as nga jashtë burgut. Jam ndonjë trim, jo, njeri normal jam. Kam frikë, sigurisht kam frikë si çdo njeri. Kam frikë nga vdekja, sigurisht, do të vdesim një ditë, sigurisht. Por nuk jam krijesë që mund të kërcënohem. Kjo është e sigurtë.