“Njerëz të panjohur drejtojnë shtetin”, deklarata e fortë e Spartak Ngjelës

Për të folur për ndryshimet e reja në qeveri dhe lëvizjet e fundit në PD ishte i ftuar në një intervistë televizive avokati Spartak Ngjela.

Ngjela analizoi ndryshimet në kabinetin qeveritar duke i cilësuar si të njëjta me ndërrimet që bënte ish-diktatori Enver Hoxha. Për Ngjelën emrat e rinj në qeveri janë njerëz të panjohur të cilët nuk mund të drejtojnë shtetin.

Avokati shton se në vendin tonë nuk ka opinion publik të ndjeshëm ndaj veprimeve të qeverisë dhe prandaj ndodhin mjaft skandale.

Spartak Ngjela: “Ishte ndërrim drastik me metodën e vjetër, me metodën e Enver Hoxhës, me njerëz të panjohur vetëm Shqipëria e ka këtë ndërrohen ministrat dhe ata që vijnë janë të panjohur.

Njerëz ta panjohur të paidentifikuar si mund të drejtosh shtetin dhe qeverinë me njerëz të panjohur …që te jenë rehat vetë. Të mos kenë konkurrencë në nivelin intelektiv. Ka shqiptarë në katedra në perëndim. Këta kanë Lupen Shupen dhe Tupen…

Nuk e kemi faktin të provuar është SPAK apo është kryeministri apo është disfata e qeverisë. Shoqëria vuan në një moment enigmatik, qeveria është sekret, nuk ka lidhje fare me të vërtetën. Nuk thotë fare asgjë. Nuk ka kontroll të opinionit publik. S’ka opinion publik. Po të kishte opinion publik nuk do ndodhnin këto”, tha avokati.