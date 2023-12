Një tjetër kandidat nga PD për bashkinë e Tiranës

Mjeku Ilir Alimehmeti, me anë të një postimi në Facebook, ka përgatitur shpalljen zyrtare të kandidaturës së tij në primaret e Partisë Demokratike, nga ku do të dalë kandidati për kryetar i Bashkisë Tiranë në zgjedhjet vendore të 14 majit.

Alimehmeti postoi tre “emoji” me dy gishtat lart, datën 2 nëntor 2022 si dhe orën 11:00, që mendohet të jetë koha kur ai do të zyrtarizojë kandidaturën e tij.

Deri tani, kandidatët zyrtarë për primaret në Partinë Demokratike janë Belind Këlliçi dhe Gert Bogdani.

Alimehmeti ka zgjedhur nje sfond blu si ngjyra qe portretizon demokratet, per te shkruar njoftimin e tij ne lidhje me shpalljen e kandidatures.

PD ka nenshkruar nje marreveshje me Ilir Meten per bashkepunim me Partine e Lirise ne Zgjedhjet lokale nderkohe qe dy grupet brenda demokrateve diten e sotme kane pasur krisjen e madhe.

Ka qene grupi i Alibeajt, qe ka lajmeruar se nuk ka gjetur marreveshje me pjesen e Berishes, duke lene te kuptohet se do te hyje ne zgjedhje i vetem.

Te dy palet tashme varen nga procesi ne gjykaten e Apelit, pasi gjykata e shkalles se pare ka njohur Berishen si kryetar, por grupi i Alibeajt, qe eshte njeheresh edhe kryetar grupi, e ka derguar ceshtjen ne gjykaten e shkalles se dyte e cila ende nuk ka marre nje vendim duke lene partine me te madhe te opozites ne situate te paqarte.