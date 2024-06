“Një copë tokë bëhet burim konflikti”, Rama: Ka përfunduar kalvari i vuajtjeve për regjistrimin e shtëpive të trashëguara

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Dhërmi, ku do të shpërndajë certifikata pronësie. Rama tha se procesi i regjistrimit të pronave të trashëguara do të mbyllet në tetor.

“Sa e pavërtetë është që në Himarë është bërë një politikë diskriminuese, sepse ajo propagandë ka qëllime krejt të tjera nga interesat tona të përbashkëta, dhe të vetë Himarës. E vërteta është që problemi i regjistrimit të shtëpive të trashëguara në këto pika, nga Thethi, Malësia e Madhe, Kukësi, Hasi dhe pastaj në disa pika të tjera poshtë, është një problematikë që lidhet me faktin se ndryshe nga të gjitha zonat e tjera, e gjithë marrëdhënia e titujve të pronësisë ka qenë e komplikuar.

Vendosja në hartë e pronave dhe të shtëpive, që të përputhet plotësisht vendndodhja reale me hartën e kadastrës që mos të ketë mbivendosje dhe konflikte. Ajo që e ka ngatërruar këtë pjesë, që nuk është e njëjta gjë si me zonat e Veriut, është ajo që ka ndodhur në shumë vite, pas 90-ës kur është bërë shumë zullum me letrat, AMTP-të, dhe certifikatat.

Shpesh herë janë gjendur tre pronarë për një pronë. Një copë tokë bëhet burim konflikti pasi ka pretendetë të ndryshëm që tregojnë letra. Kjo vlen si rezultat i qëllimeve të këqija.”, -tha ai.