Nisin konsultimet për zgjedhjen e presidentit, përfaqësuesit e opozitës mbërrijnë në Kuvend

Kanë nisur takimet për konsultimin për Presidentin/en e ri të vendit.

Ashtu siç ishte njoftuar ditë më parë, partia Socialiste ka mbajtur sot një takim konsultues me përfaqësues të Shoqërisë Civile lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.

Menjëherë pas takimit me përfaqësuesit e Shqoërisë Civile, Balla Spiropali dhe Gjiknuri do të takohen me përfaqësues të grupit parlamentar të opozitës.

konkretisht me Mesila Dodën, Enkelejd Alibeajn dhe Fatmir Mediun.

Në fotot e siguruara, shihet mbërritja e Fatmir Mediut i cili siç duket është i shoqëruar nga kreu i AAK-së, Agron Duka.