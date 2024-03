Seancë 30 minutash në Kuvend! Maxhoranca voton mes tensioneve projektligjet

Maxhoranca, me forcën e kartonëve ka miratuar sot projektligjet që ishin në rendin e ditës, mes kaosit dhe tensioneve. Me votat e PS është miratuar pr.ligji për “Investimet Strategjike”, për ‘Burimet Ujore’, si dhe ai për “Turizmin”.

Seanca zgjati më pas se 30 minuta.

Ndërkohë, deputetët e opozitës kanë vijuar me tensione në Parlament. Ata kanë bllokuar foltoren, teksa mbanin pankarta në duar dhe kanë shkaktuar zhurmë me bilbilë.

Nënkryetarja e parlamentit, Ermonela Felaj ka bërë thirrje që seanca të vijojë normalisht, në nder të 7-8 Marsit.

“Sot është një ditë e veçantë. Në respekt të kësaj dite, të 7-8 marsit të urojmë mësuesit, edukatorët dhe pedagogët. Mendoj që do t’ia vlente sado pak respekt. Nuk kërkoj t’ju imponohem, por sjellja juaj sot duhet të ndryshonte në respekt të këtyre ditëve. E çelim seancën plenare”, tha ajo.

Deputeti Flamur Noka është përjashtuar me 30 ditë, me 20 ditë deputetit Bledjon Nallbani dhe me 5 ditë të deputeti Saimir Korreshi pas tensioneve në seancën e kaluar

Mazhoranca ngre kartonat për projektligjet, Bardhi kundërshton: Po falsifikoni votimin

Ndërkohë që Zëvendës kryetarja e Kuvendit Ermonela Felaj po drejton votimin e çështjeve në rend të ditës, deputeti Gazment Bardhi e ka akuzuar se po kryen vepër penale pasi në sallë nuk ka kuorum të mjaftueshëm.

“Po falsifikon votimin! Ke 68 deputetë në sallë. Po kryen vepër penale”, dëgjohet të thotë ai.

Deputetët e opozitës kanë bllokuar foltoren gjatë seancës së sotme parlamentare. Disa nga deputetët mbanin në duar pankarta ku lexohej:

“Demokracia vendoset me zgjedhje”, “Nuk duam Parlament Monist”

Deputeti Ervin Salianji, ka ironiozuar deputetët e mazhorancës duke i quajtur dele.

“Kokën poshtë kartonin lart, janë dele”, tha ai.

Nis seanca në Kuvend, deputetët e opozitës ndezin zhurmueset, Garda bllokon foltoren

Parlamenti i Shqipërisë u mblodh këtë të enjte, ndërsa në rend të ditës janë për t’u diskutuar katër projektligje. Sipas njoftimit të Kuvendit, ndërsa në rend të ditës janë 7 pika, ndërkohë që opozita ka nisur me skenarin e saj, duke i rënë zhurmueseve.

Ndërkohë ditën e sotme pritet të diskutohet projektligji për “burimet ujore”, më tej do të jetë projektligji për “Turizmin”. Po ashtu, në rend të ditës është edhe projektligji për “Investimet Strategjike”, si dhe projektligji për “Mbrojtjen e konkurrencës”.

PR.LIGJET

Fillimisht do të diskutohet projektligji për “burimet ujore”, më tej do të jetë projektligji për “Turizmin”. Po ashtu, në rend të ditës është edhe projektligji për “Investimet Strategjike”, si dhe projektligji për “Mbrojtjen e konkurrencës”. Në fund, është dhe pika e diskutimeve jashtë rendit të ditës.

Sakaq, dje në mbledhjen e grupit parlamentar të Rithemelimit, u diskutua mbi skenarin që do të ndiqet sot në seancën plenare. Mësohet se do të vijojë po i njëjti skenar, ai i bllokimit të punimeve të seancës, ndërsa tre deputetë u përjashtuan dje. Bëhet fjalë për Flamur Nokën, i cili u përjashtua me 30 ditë nga punimet e Kuvendit, Bledjon Nallbati me 20 ditë dhe Saimir Korreshi me 5 ditë.