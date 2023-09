Nis mbledhja e përbashkët e grupimit të Bardhit me të Berishës, ja sa deputetë iu bashkuan takimit

Ashtu siç u tha edhe dje, ish-kryeministri Sali Berisha po takohet sot me kreun e grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi.



Takimi vjen me ftesë të Bardhit, për t’u ulur në një tryezë për diskutime. Mësohet se takimi në fjalë është parashikuar që të mbahet në orën 12:00. Ndërkohë, pas ftesës së Bardhit, Berisha iu përgjigj pozitivisht ftesës së demokratit. Në takim marrin pjesë rreth 43 deputetë.

“Përgjigjja është po! Do të marrim pjesë. Ne shkojmë aty dhe do marrim pjesë. E konsiderojmë hap pozitiv dhe do marrim pjesë. Do t’i mësoni që të gjitha në kohën e duhur, por ne i përgjigjemi pozitivisht ftesës”, deklaroi dje Berisha.

Të pranishëm në mbledhje:

Gazment Bardhi;

Jorida Tabaku (është online, për shkak të një vizite pune në Estoni);

Dhurata Çupi;

Saimir Korreshi;

Dashnor Sula;

Lefter Geshtenja (është online, për shkak se ndodhet jashtë vendit);

Zheni Gjergji;

Qani Xhafa;

Helidon Bushati;

Ramadan Likaj;

Xhelal Mziut;

Flamur Hoxha;

Bledion Nallbati;

Agron Gjekmarkaj;

Ferdinand Xhaferaj;

Ervin Salianji;

Ilda Dhori (është online, pamundësi për të qenë fizikisht prezent);

Petrit Doda (është online, për shkak se ndodhet jashtë vendit);

Fatmir Mediu (PR);

Agron Duka (PAA);

Vangjel Dule (PBDNJ);

Dashamir Shehi (LZHK);

Greta Bardeli;

Ina Zhupa;

Isuf Çela;

Asllan Dogjani;

Bujar Leskaj;

Edi Paloka;



Kastriot Piroli;

Lindita Metaliaj;

Ludovik Hasanaj;

Sorina Koti;

Tomorr Alizoti;

Edmond Spaho;

Albana Vokshi;

Flamur Noka;

Oerd Bylykbashi;

Luan Baçi;

Tritan Shehu;

Sali Berisha;

Kasem Mahmutaj;

Elda Hoti

Emilja Koliqi

Mungojnë:

Lulzim Basha;

Enkelejd Alibeaj;

Orjola Pampuri;

Arbi Agalliu;

Kreshnik Çollaku

Eralda Bano;

Flutura Açka;

Merita Bakiu;

Selaudin Jakupllari;

Andia Ulliri;

Shpëtim Idrizi (PDIU);

Mesila Doda (PDIU);

Nusret Avdullaj (PDIU);

Gëzim Ademaj (PDIU);

Agron Shehaj (ndodhet jashtë)

Orjela Nebiaj;