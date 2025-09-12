LEXO PA REKLAMA!

Niko Peleshi zgjidhet kryetar i Kuvendit me 84 vota pro dhe 3 kundër

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 18:43
Politikë

Deputeti i PS, Niko Peleshi, zgjidhet me shumicë votash kryetar i ri i Kuvendit të Shqipërisë. Në votim morën pjesë 87 deputetë, nga të cilët 84 votuan pro, ndërsa 3 kundër.

Grupi parlamentar i PD bojkotoi procesin duke futur në kutinë e votimit, pankarta dhe jo fletë votimi.

Ndërsa deputetja Mesila Doda, ndonëse ishte e pranishme në Kuvend, nuk iu drejtua kutisë.

Deputeti i PD Tritan Shehu e mori fletën e votimit dhe iu drejtua kutisë së fshehtë.

Deputetja e re Ana Dajko, e partisë “Shqipëria Bëhet”, votoi për kryetarin e ri të Kuvendit të Shqipërisë së bashku me deputetin e ri të “Lëvizja Bashkë”, Redi Muçi.


Deputetët e partisë “Mundësia”, Agron Shehaj dhe Erald Kapri nuk morën pjesë në votim.

