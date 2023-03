Nga rritja e rrogave, te pagesa e orëve shtesë dhe.../ Qeveria jep lajmin e mirë

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar dje se qeveria do të mbështes me kredi të buta çiftet e reja. Nga spitali i ri i sëmundjeve të brendshme në QSUT, Rama theksoi se ky është një detyrim që shteti do të marrë përsipër dhe është një objektiv që do të arrihet.

“Për të gjithë çiftet e reja, të freskët në martesë të jenë subjekte të këtij programi ku qeveria do të mbështesë kreditimin e tyre për të pasur mundësinë e marrjes së një shtëpie me kushte krejtësisht të tjera nga kushte të tregut bankar dhe në këtë mënyrë ne do i japim motivim e besojmë shumë që ky është një detyrim që shteti ta marrë përsipër në kushtet ku plotësimi i nevojave është një objektiv që do e arrijmë patjetër”, deklaroi ai.

E paralajmëruar shpesh herë se për të mbajtur në vend studentët e mjekësisë, kryeministri Edi Rama tha dje se është në formësim politika që do të zbatohet për të ndalur ikjen e bluzave të bardha. Nga spitali i ri i sëmundjeve të brendshme në QSUT, Rama tha se është vendosur të rritet paga për mjekët specialistë dhe paga e muajit prill do të jetë 5 mijë lekë të reja.

“I vëmë të gjithë punonjësve të sistemit shëndetësor në dispozicion një spital me instrumente më të përshtatshëm për misionin e tyre. Kjo na bën krenar sepse ajo çfarë kemi menduar gjithmonë është bindja se motivimi i mjekeve nuk është vetëm çështje motivimi financiar që patjetër është komponent i rëndësishëm por edhe çështje kushtesh e instrumentesh në mënyrë që personeli të rritet profesionalisht dhe të mund të ekzekutojë në praktikë dijet dhe eksperiencën e tyre.

Ne kemi vendosur të rrisim pagën për mjekët specialistë që është një fakt i kryer dhe paga e muajit prill do të jetë 5 mijë lekë të reja plus dhe do të rrisim pagën e mjekëve të përgjithshëm e do të përgatitemi për një rritje tjetër të pagës së tyre dhe kjo është e pamjaftueshme ndaj së shpejti do të publikojmë një tjetër program për mjekët ushtarakët e punonjësit e policisë për të garantuar strehimin e mjekëve të rinj specialistë kur të paraqiten çift jo tek”, u shpreh ai.

Rama: Mjekëve do i paguhen orët shtesë

Më tej kryeministri Edi Rama thotë se puna në spitalin publik do të justifikojë shpenzimet dhe mjekët nuk do e kenë më të nevojshme që të punojnë edhe në sektorin publik. Nga ambientet e spitalit të ri për sëmundjet e brendshme në QSUT tha se mjekëve do i paguhen orët shtesë.

“Puna në spitalin publik do të jetë mundësi për të kryer punë në profesion por për t’u shpërblyer përtej pagës. Në këtë mënyrë do të përfundojë historia e ryshfeteve sepse e dimë mirë që s’është e vërtetë dhe e neveritshme shprehja e rëndomtë sa herë del një mjek përpara ‘hë se këta të lënë të vdesësh po nuk fute dorën në xhep’.

E dimë se realiteti shëndetësor është ndryshe dhe shërbimi jepet dhe merret në kushtet maksimale për të gjithë pa kushtëzuar dhënien e shërbimit. E dimë që edhe mes bluzave të bardha ka xhagajdurë e të padenjë. Nuk ka pse të paguhet askush nën dorë se mjeku do marrë atë që i takon se do punojë ekstra”, tha ai.

Kryeministri ironizon opozitën

Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka ironizuar sërish opozitën duke thënë se në kohën e tyre nuk dihej kush ishte mjeku e pacienti ndërsa sot shëndetësia po përparon. Megjithatë i tha mjekëve dhe infermierëve që duhet të bëjnë durim se do ecin më shumë.

“Sot na duhet vetëm që praktikat më të mira t’i aplikojmë siç duhet. Faleminderit për durimin, më vjen mirë që ne jemi ende këtu dhe tanimë të gjithë ju e shihni se puna për të transformuar këtë vend që e dini siç ishte dhe nuk dihej kush ishte mjeku e pacienti, shitësi, blerësi, kush kishte ardhur për të vizituar gjoksin e për të blerë sytjena, sot është tjetër gjë. Durim dhe durim sepse më e mirë është ende përpara”, nënvizoi Rama.