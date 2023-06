Nga Pandeli Majko te Mimi Kodheli, kush janë 26 deputetët që populli largoi nga Kuvendi

28 deputetë të Kuvendit aktual të Shqipërisë nuk ia arritën që të siguronin një tjetër mandat nga zgjedhjet e 25 Prillit.

Më poshtë është lista e plotë e deputetëve nga PS, por edhe atyre që u futën në Kuvend nga listat e PD-LSI-së dhe partive të tjerë, të cilët të dielën dështuan të bindin qytetarët që t’u besonin edhe 4 vite në parlament.

Nga lista me 28 deputetët që do të detyrohen t’i thonë lamtumirë Kuvendit për 4 vitet e ardhshme në pikëpyetje janë vetëm Pandeli Majko dhe Mimi Kodheli në Tiranë nëse do të arrijnë që të thyejnë herësin deri në kutinë e fundit edhe pse gjasat janë shumë shumë të vogla, pasi kanë mbetur edhe shumë pak fletë për t’u numëruar.

Deri tani janë numëruar 1115 nga 1243 kuti dhe Pandeli Majko ka 6801 vota, ndërsa Kodheli 4347, por u duhet që të arrijnë numrin magjik, 10 mijë për të hyrë në Kuvend.



Deputetët që nuk fituan mandatin

Ilir Beqaj

Artemis Malo



Edlira Bode

Robert Bitri

Enver Roshi

Fidel Ylli

Ervin Bushati

Pandeli Majko?

Mimi Kodheli?

Ylli Shehu

Spartak Braho

Eljo Hysko

Halit Valteri

Nimet Musaj

Artur Roshi

Adriatik Alimadhi

Andi Përmeti

Kostaq Papa

Selami Jenishehri

Kujtim Gjuzi

Edmond Stojku

Rudina Hajdari

Lefter Maliqi

Myslym Murrizi

Vasil Sterjovski

Elda Hoti

Zef Shtjefni

Korab Lita