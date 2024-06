"Nga kati i dytë i Kryeministrisë do të kesh përballë..."/ Spiropali shpërthen ndaj Berishës për protestën e sotme

Ministrja Elisa Spiropali në fjalën e saj në Kuvend nuk i ka ndalur kritikat ndaj kreut të PD Sali Berisha, duke u shpreh se Berisha është shembulli i një politike të mbrapshtë.

E ndalur tek negociatat, ajo tha se nuk është faji i Shqipërisë, por vetoja Bullgare që po pengon përparimin e procesit.

” Shembullin më të qartë të kësaj politike të mbrapshte sapo e dëgjuat. Qytetarët kanë protestuar dhe janë ndeshur me njëri-tjetrin dhe janë vrarë. Janë ndeshur si tifozë në shkallet e stadiumit për këta që vijnë helmojnë këtu.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Tani ne jemi pak për tu ndarë kaq shumë me njeri tjetrin. Grisni vetëm për një çast ambalazhin dhe do të kuptoni se këtu mendohet vetëm për pushtetin dhe fitimet e tij. Pushtetin si qëllim dhe jo si mjet për të realizuar qëllime të mira.

Ne si PS shpesh jemi thirrur në beteja dhe na është dashur të luftojmë…Në të djeshmen tonë edhe në opozitë kemi gabuar. Këtu e 12 vite më parë kur diskutohej heqja e vizave kishte edhe nga ata që qeveria e Berishës do ta përdorte kundër nesh. Ne mendonim se suksesi i tyre ishte dështimi ynë…

Por orientimi i forcës politike në vite nuk u bë pjesë e këtyre trazirave…Ju sot flisni njësoj si në vitet ’90, flas për ata që folën. Keni përmendur shishet e shampanjë, por jeni ju që keni pirë shampanjë jo për fajin tonë kanë munguar hapja e negociata. Vonesat nuk kanë të bëjnë me Shqipërinë pro me një veto absurde të Bullgarisë.

Shqipëria ka bërë shumë rrugë, në kufijtë e Europës ka luftë dhe kjo kohë e re nuk i pranon sjelljet e vjetra. Ne sot votojmë një rezolutë për nderimin e viktimave në Srebrenicë”, tha Spiropali.

Ajo nuk i kurseu sulmet dhe ironitë në drejtim të Berishës.

“Sot para kryeministrisë ka një protestë. Mos të habiteni që e them se është gjë e mirë që qytetarët të dalin në Bulevard. Ua thotë një njeri që ka kaluar shumë kohë në Bulevard për të protestuar me liri për të drejtën e votës.

Do doja të shihja ata që po i godet kriza dhe jo ata që janë bashkëaksioner. Do doja qytetarë që numërojnë lekët e fund vitit dhe jo ata që vijnë me Range Rover dhe përdoren për mish për topat e luftës për pushtet.

Do doja të shihja qytetarët e të nesërmes dhe jo fantazmat e së shkuarës. Pi ujë Sali kudo të jesh Është vapë dhe të pret një pasdite e lodhshme në shesh. Ty dhe flamujt e ty të lodhur. Po kërkon që të rikthesh vetëveten, por uji yt ka sosur.

Ke thyer kaq shumë gota. Dëmto mjedisin tonë. Mos kujto se ata që ke rrotull se dinë se janë mercenarë në një luftë që s’ju përket. Për paradoks protestuesit më të ashpër të kësaj qeverisje të pakënaqurit më të mëdhenj do i keni përballë.

Do i keni në katin e dytë të Kryeministrisë Sali, atje nga ky shihej gardën që qëndronte mbi protestuesit, por s’do të shohësh kryeministrin, por kryeprotestuesin.”, tha Spriopali.