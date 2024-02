Nesër, Samiti Rajonal në Tiranë/ Zbardhet agjenda

Ditën e nesërme, më 29 shkurt, do të zhvillohet në Tiranë Samiti Rajonal mbi Planin e Rritjes dhe Konvergjencës me fokus integrimin e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Europian, si edhe zbatimin e Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor.

Në samit do të jetë i pranishëm Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Oliver Varhelyi.

Do të jetë ky i fundit, së bashku me kryeministri Edi Rama ata që do të hapin Samitin në orën 09:45.

Më 10:45 do të bëhet fotoja familjare tashmë praktikë e zakonshme e këtyre takimeve dhe në orën 12:00 do të firmoset marrëveshja.

Samiti do të përmbyllet me konferencën e përbashkët për shtyp, e cila do të mbahet në orën 12:30.