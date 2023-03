"Nëse do isha gjyqtar...", si e paralajmëroi Edi Rama hetimin e Arben Ahmetajt

SPAK ka nisur nje hetim pasuror ndaj ish ministrit te Financave Arben Ahmetaj.

Pjese e ketij hetimi mesohet se eshte edhe kontrolli i objeketeve ne pronesi te Ahmetajt dhe bashkejetueses.

Por ky hetim duket se eshte paralajmeruar nga Kryeministri Edi Rama.

Ai tha sot se nese do te ishte gjyqtar, gjerat per Ahmetajn do ishin shume keq.

“Nëse unë do kisha bërë rolin e gjykatësit, gjërat do kishin qenë shumë më keq për ata që duan që unë të bëj gjykatësin”- tha Rama.

Deklarata e tij duket se i referohej thenieve te Ahmetajt ne nje emision televiziv dy jave me pare kur u shpreh se "Kryeministri nuk duhet te beje gjyqtarin".

Nje deklarate te tille ish ministri Ahmetaj, njeheresh edhe ish zv.minister, e beri nderkohe qe u vendos ne qender te akuzave per skandalin e incineratoreve.