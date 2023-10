"Në SPAK për dashnoret e gazetarëve", me kë e ka Monika Kryemadhi?!

Monika Kryemadhi eshte rikthyer diten e sotme ne Parlament, dhe ne dalje te Kuvendit ka leshuar nje deklarate te papritur.

Ajo eshte pyetur ne lidhje me thashethemnajen qe ka mbizoteruar ditet e fundit ne Tirane, ku eshte folur per nje fletethirrje dhe nje hetim te SPAK ndaj Ilir Metes.

"Nuk kemi asnje flete thirrje, por edhe nese do kishte, nuk eshte cudi.

Ka 200 ceshtje, mund te jete per cfaredo, edhe per dashnoret dhe dashnoret e gazeatereve pershembull", eshte shprehur Kryemadhi.

Ajo ka theksuar se nuk di qe te kete ndonje thirrje nga SPAK per bashkeshortin e saj Ilir Meta.

Duket se me kete deklarate Kryemadhi ka dashur te komunikoje me kode me persona te caktuar, por pyetja qe vlen ne kete rast eshte kush eshte qellimi dhe cilet jane personat qe jane objektiv i deklaratave te Kryemadhit.

Nga deklarata e Kryemadhit:

Nuk më vjen mirë për përplasje të tilla. Toleranca dhe demokracia në Shqipëria janë të cënuara. Biznesi më ftimprurës sot është fake news, sepse ndërtohen projekt ligje në bazë të saj. So situata e lirisë dhe e të drejtave është në një stad që nuk përfshin asnjë lloj sistemi të drejtësisë. Jemi republika e drogës. Rama nuk pyet për askënd dhe të gjitha instiucionet i binden atij.

Për mua, Arbër Malltezi është i burgosur politik, Sali Berisha është i përndjekur politik. E njihni Berlusconin që ka patur nja 4-5 çështje, por nuk i ka hequr njeri pasaportën Berlusconit.