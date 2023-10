“Në Shqipëri kanë udhëhequr gangsterët”/ Lapaj: Kanë marrë peng shtetin

Themeluesi i Lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj gjatë një takimi në Milano ka deklaruar se Shqipëria duhet të ndryshojë pasi drejtohet nga gangsterët, nga ata që e kanë marrë peng shtetin dhe kanë garën.

Lapaj thekson se, që Shqipëria të Bëhet duhet të mos e vjedhësh atë.

"Ç’a do në Itali ti? Ç’a do në Milano? Ç’a do në Firenze? Ja çfarë dua, sepse Shqipëria mund të bëhet falë Diasporës së jashtëzakonshme që ka, vetëm falë jush.

Unë jam sot këtu, shumë i emocionuar sepse është bukur të dalin njerëzit vet, pa fugona,pa autobusë, pa kërcënime për vendin e punës, pa kërcënim se do të sjellin tatimet, se do të heqin kempin, se do të heqin pensionin, se do të heqin invaliditetin e prindit apo fëmijës,, dhe kjo është gjëja më e bukur kur njerëzit dalin vet, sepse e ndiejnë që ky vend duhet të ndryshojë, Shqipëria jonë duhet të ndryshojë.

Nuk bëhet Shqipëria thonë kryesisht ata, pasi i kanë vjedhur 4,5,6,7,89, 10 milionë euro bëjnë komentuesin nga ndonjë cep i Europës apo nga ndonjë cep i Kanadasë, apo Amerikës së Veriut. Po sigurisht që po ta vjedhësh Shqipërinë, nuk bëhet.

Më thoni një shtëpi ju që bëhet, kur babai i shtëpisë apo nëna e shtëpisë e vjedhin? Nuk bëhet po e vodhe, por bëhet po e deshe. Bëhet po punove, bëhet po vendose rregullat, garën, meritkoracinë, ku më të mirët ia dalin e na udhëheqin në çdo fushë.

Në Shqipëri, na kanë udhëhequr më gangsterët, ata të cilët kanë marrë peng shtetin me procedurë, ata që nuk e duan garën, dhe kjo e ka çuar Shqipërinë në rrugë të paditur, kjo e ka zbrazur Shqipërinë. Unë jam sot këtu për tu thënë ju që Shqipëria Bëhet, e për tu kërkuar ju një bashkim të madh.

Kemi ardhur këtu si pjesë e një rrugëtimi për të krijuar një kohezion të madh social, të Diasporës, për të imponuar në Shqipëri ndryshime demokratike, duamtë hapim garën që më në fund shqiptarët kudo që janë të votojnë atë që meritojnë", ka thënë Lapaj.