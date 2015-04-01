Donald Lu paralajmëron investitorët amerikanë: Në Shqipëri ka korrupsion
Ambasadori i SHBA në Shqipëri, Donald Lu, ka paralajmëruar investitorët amerikanë se duhet të përballen me korrupsionin nëse vendosin të investojnë këtu.
Paralajmërimin i ka dhënë ambasadori amerikan e ka bërë para disa biznesmenëve ne Nju Jork dhe Uashington gjatë një vizite pak ditë më parë. Ambasadori ka garaantuar në mbështetjen e SHBA për luftuar korrupsinin por theksoi se puna me e madhe u takon shqiptarëve.
“Zoti ministër Ahmetaj, dua të flas në gjuhën shqipe. Nuk duhet të flas anglisht, duhet të flas vetëm në gjuhën e biznesit. Para pak ditësh isha në Nju Jork dhe në Uashington dhe aty pata mundësinë të flista më njerëz të biznesit dhe unë u thashë atyre se nëse doni të hyni në tregun shqiptar. Duhet t'i keni sytë hapur, duhet të përkushtoheni për një kohë të gjatë, duhet të përgatiteti për konkurrencë të fortë dhe duhet të jeni gati të përballeni edhe me korrupsionin. Nëse jeni kurajoz, do të rrezikoheni shumë por do të shperbleheni shumë. Unë iu inkurajoj të gjithëve të mendoni për menyrat se si dhoma mund të ndihmojë për të përmirësuar klimën e biznesit dhe si të udhëheqë luftën kundër korrupsionit. Ambasada Amerikane është e gatashme të jetë të japë kontributin e saj në këtë luftë por puna me e rëndësishme u takon vetë shqiptarëve.” tha ambasadori Lu
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Turizmit Arben Ahmetaj tha se Shqipëria ka bërë reforma te thella dhe të dhimbshme por për vitin 2014 Shqipëria cilësohet kampion.