Në pritje të ambasadorit të ri, Soreca rikthehet në Tiranë në krye të delegacionit të BE

Ish-ambasadori Luigi Soreca është rikthyer sërish në Tiranë, këtë herë për disa muaj si zëvendësues, deri në mbërritjen e ambasadorit të ri.



“Është një nder dhe një privilegj të jem përsëri në Tiranë në këtë moment veçanërisht të rëndësishëm për zgjerimin e BE-së dhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, si dhe në të njëjtën kohë me Samitin e ardhshëm të Procesit të Berlinit në Tiranë.

Bashkimi Evropian qëndron me vendosmëri pranë Shqipërisë në konsolidimin e progresit të arritur, thellimin e transformimit të vendit dhe nxitjen e reformave të rëndësishme që do ta sjellin Shqipërinë në BE,” tha Ambasadori Soreca.