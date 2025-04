“Në mandatin e 5-të, do jetë krenaria e kombit”, Rama batuta me Manjën: Për mua nuk flet Ulsiu, flas vetë!

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Lezhë, ku bashkë me drejtuesin politik të këtij qarku, Ulsi Manjën, kanë prezantuar kandidatët për zgjedhjet e 11 majit.

Gjatë takimit Rama ka shkëmbyer batuta me Manjën, pasi ky i fundit deklaroi se kryeministri do të jetë krenaria e Kombit në këto zgjedhje.

“Kryeministri jo vetëm na bën krenar në arenën ndërkombëtare, por nesër kur të ulemi në tryezën e BE Edi Rama do të jetë krenaria e kombit shqiptar. Mos harroni numrin 5 në fletën e votimit, Edi Rama kryeministër, mandati i katërt i PS”, tha Manja.

Rama iu përgjigj:

"E para njëherë dua ta bëj të qartë se kjo e fundit ishte e Ulsiut. Jo se PS nuk merr mandatin e pestë. Por për pjesën time flas vetë. Duhet sqaruar kjo se Ulsiu ministër drejtësie po, prokuror po, nga Dibra po, do thonë ky di një gjë, por nuk di.

Më vjen mirë që jam sot në këtë sallë që është siç i ka hije ambicies së Pjerinit (Ndreut) për Lezhën. Kam ardhur shpesh, kemi patur takimi entuziaste, kemi mbjellë fitore shumë të bukur, por më ka munduar fakti se salla ishte në pikë të hallit. Por sot më vjen mirë që nuk është vetëm pamja e rinisë së Lezhës por edhe ky mjedis në që është në lartësinë e Pjerinit për Lezhën.

Deri më 11 maj do të jetë shumë shpesh rasti që deputetët që janë këtu do të flasin për gjithçka kemi bërë qoftë në rang vendi, qoftë qarku. Ndërkohë që në Mirditë kemi bërë goxha punë, por aty drejtimi i Bashkisë nuk është i yni dhe do të jetë mundësia për të folur çfarë do të bëjmë akoma".