Në 2025, përfaqësues i qarkut të Shkodrës? Rama: Vetëm nëse do kem mbështetjen e shkodranëve

Kryeministri Edi Rama deklaroi se do dëshironte që në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, të ishte përfaqësues i qarkut të Shkodrës.

Në një konferencë për mediat nga selia e Partisë Socialiste, Rama u shpreh se nëse do e krijojë idenë se e ka mbështetjen e Shkodrës, padyshim që do kandidonte në këtë qark.

“Do doja shumë, por vetëm në qoftë se do krijoj idenë që e meritoj.

Në qoftë se nuk do krijoj idenë që meritoj mbështetjen e tyre, vështirë se do ta marr përsipër që të ballafaqohem me ta.

Do luftoj shumë dhe do punoj shumë që në 2025 t’ia bnëj këtë kënaqësi gjyshes sime shkodrane, e cila më ka dhënë një pjesë të rëndësishme të gjërave që më kanë bërë ky që jam”, theksoi ai.